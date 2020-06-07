"العز الدخيلة " تتكبد خسائر بـ 4.6 مليار جنيه خلال عام 2019





كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ، حيث أسفرت النتائج أنها قد تكبدت خسائر بلغت 4.64 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 647.35 مليون جنيه في 2018.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الخسائر المستقلة للشركة قد سجلت 2.23 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام السابق له.





يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بقيمة 4.32 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2019 خسائر بلغت 326.05 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له مع الاخذ في الاعتبار حقوق الاقلية





وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.46 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل أرباح بلغت 148.5 مليون جنيه بالنصف الأول من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



