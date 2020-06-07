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جراحة ناجحة تنقذ حياة مريضة روسية بمستشفى جامعة طنطا
الأحد 07/يونيو/2020 - 11:05 ص
أجرى فريق طبي بمستشفيات جامعة طنطا عملية جراحية استمرت نحو 3 ساعات لمريضة روسية الجنسية، تعاني من نزيف داخلي بالمخ، حيث تم غلق تمدد الشريان وإيقاف النزيف باستخدام ملفات حلزونية عن طريق القسطرة المخية.
وقال الدكتور أحمد غنيم، رئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي، وعميد كلية طب طنطا، إن مستشفى طنطا الجامعي استقبل ليلة أمس، مريضة تحمل الجنسية الروسية ومتزوجة مصري، تعاني من نزيف مفاجئ بالمخ بسبب تمدد شريان المخ، ويتطلب الأمر تدخل جراحي بشكل فوري وبتقنية عالية جدا.
وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات ونجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق مدير المركز الطب النفسي بجامعة طنطا، ويعاونه الدكتور أحمد رويشه وعدد من الفنيين والتمريض في إنقاذ حياة المريضة بعد عملية جراحية استمرت 3 ساعات، وغلق تمدد الشريان بالمخ وإيقاف النزيف مستخدما ملفات حلزونية عن طريق القسطرة المخية، وأن الحالة الصحية للمريضة حاليا جيدة.
تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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