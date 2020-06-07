جراحة ناجحة تنقذ حياة مريضة روسية بمستشفى جامعة طنطا

أجرى فريق طبي بمستشفيات جامعة طنطا عملية جراحية استمرت نحو 3 ساعات لمريضة روسية الجنسية، تعاني من نزيف داخلي بالمخ، حيث تم غلق تمدد الشريان وإيقاف النزيف باستخدام ملفات حلزونية عن طريق القسطرة المخية.





وقال الدكتور أحمد غنيم، رئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي، وعميد كلية طب طنطا، إن مستشفى طنطا الجامعي استقبل ليلة أمس، مريضة تحمل الجنسية الروسية ومتزوجة مصري، تعاني من نزيف مفاجئ بالمخ بسبب تمدد شريان المخ، ويتطلب الأمر تدخل جراحي بشكل فوري وبتقنية عالية جدا.





وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات ونجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق مدير المركز الطب النفسي بجامعة طنطا، ويعاونه الدكتور أحمد رويشه وعدد من الفنيين والتمريض في إنقاذ حياة المريضة بعد عملية جراحية استمرت 3 ساعات، وغلق تمدد الشريان بالمخ وإيقاف النزيف مستخدما ملفات حلزونية عن طريق القسطرة المخية، وأن الحالة الصحية للمريضة حاليا جيدة.



