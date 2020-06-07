هل يمكن انتقال أعراض كورونا عبر مكالمة الهاتف؟.. الإحابة مفاجأة

قالت الدكتورة شيرين شوقي، استشارية علم النفس: إن ردود أفعال الأشخاص تجاه الأشياء نفسها مختلفة، حيث أن هناك من يكون لديهم صلابة نفسية ويمكنهم التعامل مع الأمر، وآخرون ليس لديهم هذه الصلابة، ويصابون بالإحباط.





وكشفت خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، عن أنه أحيانا يتحدث شخصين تلفونيا، وأحدهما يخبر الآخر أنه يشعر بأعراض الإصابة بعدوى كورونا، فيشعر الطرف الآخر أنه يشعر بنفس الأعراض.





وأوضحت أن هذا الشخص يكون حساس نفسيا لدرجة أنه شعر بالأعراض بالإيحاء النفسي.



