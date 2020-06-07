قبل طرحها.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية "كورونا ڤيروس" لـ محمد رمضان



أغنية "كورونا ڤيروس" من كلمات وألحان"الباور العالي"، وتوزيع وسام عبد المنعم،والكليب من إخراج محمد سامي، واستغرق التصوير يومين لينتهي مساء أمس.



وكشف رمضان للموزع وسام عبد المنعم، عن رغبته في العمل معه عقب إعلانهما الرمضاني لعام 2020 والذي يعد أول تعاون بينهما، بينما أرسل رمضان لوسام، الأغنية ليقوم بتوزيعها.



في سياق آخر روج رمضان عن الكليب بصورة له مع نجله علي، وكتب عليها: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس".



وأضاف "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركون في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح".















ساعات قليلة تفصلنا عن عرض فيديو كليب أغنية "كوروناڤيروس " للفنان محمد رمضان، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".