Advertisements

وزارة الطوارئ الروسية: الدولة تقرر المساعدة الأجنبية في تسرب الوقود

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن الكسندر تشوبريان، النائب الأول لوزير الطوارئ الروسي، اليوم الأحد، أن الوزارة لديها ما يكفي من القوات للتعامل بشكل فعال مع تسرب وقود الديزل في نوريلسك، والأمر متروك للقيادة الروسية لتقرر ما إذا كانت ستتلقى مساعدة أجنبية في التعامل مع حالة الطوارئ.

وقال المسؤول: "شكرًا جزيلًا لجميع البلدان التي تريد مساعدتنا. ستحدد القيادة السياسية للبلد ما إذا كان ذلك ضروريًا أم لا. حتى الآن، هناك ما يكفي من القوات والوسائل لاستخدامها السريع والفعال في الاستجابة للطوارئ"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب المسؤول، فقد شاركت مجموعة من نحو 500 شخص و200 قطعة من المعدات في تصفية عواقب تسرب الوقود.

وقد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن واشنطن مستعدة لمساعدة روسيا على التخفيف من حالة الطوارئ البيئية في نوريلسك وعرضت الخبرة التقنية الأمريكية.

تم إعلان حالة الطوارئ في نوريلسك بعد تسرب نحو 21,000 طن من وقود الديزل من خزان وقود في محطة توليد الطاقة الحرارية رقم 3 لشركة نوريلسك - تيمور وتسرب إلى نهر قريب.

وأدى تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية، في 29 مايو، الى إحداث كارثة بيئية نتيجة لتسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان.


أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. الأهلي لن يتوج بلقب الدوري حال الإلغاء

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ 36 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين