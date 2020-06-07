الهلال الأحمر: 18 حملة توعية بطرق الوقاية من كورونا الأسبوع الماضي

تلقت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريرا حول جهود الهلال الأحمر المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر.





وأكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على أن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع العاشر على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.





وأضاف الناظر، أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 71 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.





وكما قام الهلال الأحمر المصري على مدار الأسبوع الماضي بتنظيم 18حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى بإجمالي 3600 مستفيد وفق ما جاء في التقرير.





وتم تنفيذ تلك المهام من خلال 317 متطوع يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 3236 ساعة عمل.





ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال 6795 متطوعا تم تدريبهم على ذلك.





ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.



