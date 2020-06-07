"كلكم أنصاف رجال".. إليسا تفتح النار على رجال السياسة في لبنان

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شنت الفنانة اللبنانية إليسا هجومًا حادًا على السياسيين اللبنانيين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، لافتة إلى أنهم السبب الرئيسي في زرع الفتنة بين اللبنانيين.



كتبت إليسا تغريدة قالت فيها :"لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم أنصاف رجال من كبيركم لزغيركن، يا عيب الشوم".



وشهدت شوارع لبنان،أمس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، لكن عاد الهدوء للمنطقة الممتدة بين ساحة الشهداء وجسر الرينج، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من إبعاد المتظاهرين إلى منطقة الصيفي من جهة، والشبان الذين تجمعوا تحت جسر الرينج (مناصرو حزب الله وحركة أمل) إلى الأحياء الداخلية لمنطقة خندق الغميق من جهة أخرى.



وخلال الاشتباكات كان هناك كر وفر بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبين مناصرين لحزب الله، بينما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعًا لأي احتكاك، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المحتجون جولة جديدة من المظاهرات الغاضبة بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.





والجدير بالذكر أن إليسا، طرحت منذ أيام قليلة أغنية "قهوة الماضي"، وهي من ألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ومن كلمات سهام الشعشاع، وتسجيل وتنفيذ استديو هادي شرارة، وميكس إدوار مونييه، مهندس الصوت إيلي بربر.





