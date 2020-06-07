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نائب عن استمرار جلسات البرلمان: المجلس سلطة ويجب أن يواصل عمله

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يمكن وصفه بالنظام القياسي أو الأمثل، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.

وعن عقد جلسة عامة في ظل تفشي فيروس كورونا، أشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن وسائل التهوية في القاعة جيدة جدا، وهناك مراعاة لمسافات التباعد الاجتماعي، مع تحديد أماكن لجلوس النواب.

وأضاف أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أن استمرار المجلس في عمله ضروري، معقبا: "المجلس سلطة ولازم يستمر".

يتقدم ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

في هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

واختتم البيان، بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكى تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.

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