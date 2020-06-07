وزير التنمية المحلية: وفرنا بوابات تعيقم إلكترونية بالديوان العام

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن توفير عدد من بوابات التعقيم الإلكترونية بالديوان العام للوزارة؛ لتعقيم كافة المترددين يوميًا من العاملين والموظفين والمواطنين للوقاية من انتقال فيروس كورونا.





وقال الوزير في تصريحات اليوم الأحد: إن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين وكذا المترددين على الوزارة.





وشدد على أنه لا يتم السماح بدخول أي موظف أو مواطن الا بارتداء الكمامة الوقائية، لافتًا إلي أن بوابات التعقيم الالكترونية التي تم توفيرها مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يمر من خلالها، وتعطي تنبيهًا في حال ارتفاع درجة الحرارة عن المستوي الطبيعي.





وأضاف أن البوابات الجديدة تقوم أيضًا برش (رذاذ) يحتوي على مادة كيميائية مطهرة وآمنة على الإنسان طبقًا للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.





وأورد أن البوابات الإلكترونية قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه في إصاباتهم بالعدوى وتعقيم الأشخاص الذين يمرون من خلالها من كافة الاتجاهات لفترة محدود وذلك قبل ان يقوم بالمترددين بالاختلاط في مقر الوزارة مع الالتزام والحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية.





ونوه بأن الوزارة مستمرة في اجراءات التعقيم والتطهير للديوان العام وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، والمصاعد ووسائل نقل العاملين وكذا الكشف على العاملين والمترددين علي المباني الأخرى التابعة للوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.





ولفت إلى أنه تم التنبيه على كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الموظفين للكمامات ومنع دخول أي مواطنين غير ملتزمين بهذا القرار واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.





خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و وفاة 32





وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



