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محمد صلاح سادس أسرع لاعب في العالم

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:46 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، عن قائمة أسرع لاعبي العالم، من خلال إحصائية أقيمت أمس، والتي شهدت تواجد الفرعون المصري محمد صلاح.

حيث تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز السادس في قائمة أسرع لاعبي العالم،
وبحسب صحيفة "لو فيجار" الفرنسية، فإن الفرعون سجل 35 كم/ الساعة، خلف كل من أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي سجل من قبل 36.2 كم/ساعة بالإضافة إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الـ 36 كم/ساعة.

وتابعت الصحيفة، أن ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث من حيث السرعة في الدوري الألماني، بعد تسجيل سرعته 35.3 كم/ساعة، من خلال ركضه السريع وراء إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ومنعه من إحراز هدف.

وأشارت الصحيفة، أن بهذه السرعة التي ركضها ديفيز، أصبح واحد سرع أسرع اللاعبين في تاريخ الدوري الألماني.

وأفادت الصحيفة، أنه يأتي بعد ديفيز كل من، كريم بالعربي لاعب باير ليفركوزن، الذي سجلت سرعته 35.27 كم/ساعة، ورابي ماتوندو لاعب شالكه، والذي سجلت سرعته 35.97 كم/ساعة.

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