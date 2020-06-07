مؤشر سوق البحرين المالي يصل إلى مستوى 1274.69 نقطة بمستهل التعاملات









إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 1.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 مليون سهم بقيمة 380 ألف درهم.



