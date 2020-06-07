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مؤشر سوق البحرين المالي يصل إلى مستوى 1274.69 نقطة بمستهل التعاملات
الأحد 07/يونيو/2020 - 10:45 ص
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 1.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 مليون سهم بقيمة 380 ألف درهم.
وارتفع بسوق البحرين اليوم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.52%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.85% ، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.49% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.17%.
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