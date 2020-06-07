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أحمد فهمي ينتهي من تصوير أسبوع واحد فقط من "حلم سوسن"

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:43 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
هبة أحمد



فرغ النجم أحمد فهمي من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، ومن المقرر عودة التصوير مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كرورنا، لاسيما أن جميع المشاهد ستكون خارجية.


ويطل أحمد فهمي على محبيه بلوك جديد ومختلف عما ظهر به من قبل كما أن الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث بها تجمع بين الأحداث الواقعية و الخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما، ويظهر أن الفيلم تدور أحداثه في زمن الفراعنة،والفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.

يُشار أن فيلم "حلم سوسن" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد فهمي، روبي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، خالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف من بينهم أكرم حسني، وتدور أحداثه ف اطار كوميدي لا يخلو من الفانتازيا.

والجدير بالذكر أحمد فهمي ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "العارف"، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الفطر الماضي إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل، وهو بطولة أحمد عز،محمود حميدة،مصطفى خاطر،كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب.




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