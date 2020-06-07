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رابطة الدوري الإنجليزي تزف بشرى سارة بشأن استئناف المسابقة

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:37 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
زفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أخبارا جيدة فيما يتعلق بنتائج الفحوصات الأخيرة على اللاعبين المتعلقة بفيروس كورونا قبل استئناف المسابقة يوم 17 يونيو الجاري.

وخضع ما مجموعه 1195 لاعبا وعاملا في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان مساء السبت: "يمكن لرابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في يومي الخميس 4 يونيو والجمعة 5 يونيو، تم اختبار 1195 لاعبا وموظفا في الأندية للكشف عن فيروس كورونا، ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية".

ويعني هذا الإعلان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا توقف حتى الآن عند 13 حالة إيجابية من إجمالي 6274 اختبارا تم إجراؤها للاعبين والطواقم، على أن تستمر الاختبارات على أساس مرتين في الأسبوع.

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