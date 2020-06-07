رئيس مدينة سفاجا تتابع عملية الرصف في منطقة منخفض التكاليف (صور)

تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عدد من شوارع وأحياء المدينة التي يجرى رصفها، وذلك في إطار سلسلة جولاتها لمتابعة أعمال الرصف للتأكد من تطبيق معايير الجودة وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بمختلف المناطق.





وتفقدت "المغربي"، منطقة منخفض التكاليف وذلك لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت مهندسي الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف وصيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها وفقًا لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع كما أكدت أيضًا على تلافي جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة في هذا الشأن.





وواصلت رئيس المدينة، جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع المدينة، مؤكدةً أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التي تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها في حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.



