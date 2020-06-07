البورصة تربح 12.5 مليار جنيه بالمستهل .. ومؤشرها الرئيسي يتجاوزالـ 11 ألف نقطة





قفزت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وذلك بدعم من شراء مؤسسي مكثف علي الأسهم القيادية، بالإضافة الي دعم ارتفاع المؤشرات العالمية بنهاية الأسبوع المنقضي كذلك إتفاق أوبك علي إمتاد تخفيض الإنتاج لنهاية يوليو المقبلمما إنعكس أيضاً علي ارتفاع النفط متجاوزاً الـ 42 دولار للبرميل ، وهذا تسبب في فتح شهية المستثمرين الأجانب والعرب للمخاطرة في البورصة.





وربح رأس المال السوقي في تلك اللحظات من التداول نحو 12.5 مليار ليصل الي مستوي 580.6 مليار جنيه.





وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 11011.1 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة2.1% ليصل إلى مستوى 1247.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة.