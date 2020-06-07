ليفربول يتحرك لضم مهاجم وولفرهامبتون

تشير تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، سعي نادي ليفربول الإنجليزي لضم أحد نجوم نادي وولفرهامبتون واندررز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يخطط لضم الإسباني صاحب الأصول المالية "أداما تراوري" مهاجم نادي وولفرهامبتون واندررز خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وأكدت الصحيفة، أن ليفربول يرصد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ24 عاماً.





وقدم تراوري مستويات لافتة مع وولفرهامبتون خلال الموسم الحالي، جعلته ضمن أفضل الأجنحة في البريمييرليج هذا الموسم.





وحاز اللاعب إعجاب مدرب ليفربول "يورجن كلوب" الذي أبدى إعجابه الشديد بقدراته وآدائه مع الفريق.





ولم تشهد مسيرة خريج مدرسة "لا ماسيا" أي تطور سوى هذا الموسم، الذي شهد تقدماً ملحوظاً في مستوى اللاعب تحت قيادة البرتغالي "نونو سبريتو سانتو".





ويستعد ليفربول لإستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه غريمه إيفرتون في الجولة 30 من البطولة.



