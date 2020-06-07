أغنية "بهية" تجمع بين وائل جسار والموزع وسام عبد المنعم

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يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بهية"،وذلك خلال الأسبوع الحالي عبر موقع "يوتيوب" والقنوات الفضائية، ويتعاون فيها مع الموزع وسام عبد المنعم، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد.





وفي سياق آخر،طرح وائل جسار مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "ماتغيبش ثواني"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ومن إخراج فادي حداد.



والجدير بالذكر أن وائل جسار قدم مؤخرًا أغنية "غربة حب"، وهي تتر مسلسل "ختم النمر"، وهي من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.





