Advertisements

مقتل 12 مسلحًا من ميليشيات موالية لإيران في سوريا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:19 ص
ميليشيات مسلحة
ميليشيات مسلحة
وكالات

قتل 12 مسلحًا من ميليشيات موالية لإيران، جراء غارات مجهولة استهدفت مواقع الميليشيات، في ريف دير الزور شرقي سوريا.

 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدف مقر الميليشيات بثماني غارات، أدت أيضا إلى تدمير آليات وذخائر.

 

واستقدمت ميليشيات "فاطميون"، قبل ثلاثة أيام، تعزيزات إلى مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

 

وقد رجح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن تكون طائرات إسرائيلية قد استهدفت مواقع الميليشيات الموالية لإيران، مضيفا أن تلك المواقع قد تعرضت قبل 3 أسابيع للقصف أيضا.

 

وقال مدير المرصد إن ضرورة عدم السماح لطهران والميليشيات التابعة لها بالسيطرة على المناطق الممتدة على الحدود العراقية السورية.

 

 وفي سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للضربات الصاروخية على مدينة حلب، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

 

وأوضح المرصد السوري: أن القصف الذي يعتقد أنه إسرائيلي أدى إلى تدمير مخازن أسلحة في معامل الدفاع، لافتاً إلى أن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعترضت الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي فوق مدينة حلب شمالي البلاد، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية "سانا".

 

وقال مصدر أمني رفيع المستوى: إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في هذه الأثناء لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حلب الشرقي".

 

 

 

وأضاف المصدر: "عدد من الصواريخ مصدرها طائرات حربية معادية من خارج الحدود استهدفت عددا من المواقع العسكرية السورية بينها "البحوث العلمية- معامل الدفاع" بريف حلب الشرقي وتم إسقاط عدد منها".

 

وأشار إلى أن "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".

 

 وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

 

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيات مسلحة سوريا ايران

أخبار تهمك

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 9 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار نهائي.. الأهلي لن يتوج بلقب الدوري حال الإلغاء

منذ 42 دقيقة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ 37 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قصف جوي يستهدف مقرا للحرس الثوري الإيراني في سوريا

اشتباكات عنيفة بين قسد وموالين لتركيا بسوريا

غارات مجهولة تستهدف مواقع إيرانية شرق سوريا

"فوكس نيوز": ايران تبني نفقا تحت الأرض بسوريا لتخزين الصواريخ

قصف مجهول يستهدف معسكرا إيرانيا في سوريا

المرصد السوري: طائرات مجهولة تستهدف ميليشيات موالية لإيران في البوكمال

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين