بينهم 3 من أسرة واحدة.. مصرع 5 في انقلاب تاكسي ببني سويف

لقي 5 أشخاص، مصرعهم بينهم 3 من أسرة واحدة وأصيب آخر في حادث سير وقع، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة أجرة "تاكسي" بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا نطاق محافظة بني سويف وتم نقل المصاب وجثث المتوفين إلى مستشفى سمسطا المركزي.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالقرب من كمين سمسطا بالطريق الصحراوي الغربي، نتج عنه وفيات ومصابين نقلتهم 5 سيارات إسعاف من موقع الحادث إلى مستشفى سمسطا تحت تصرف النيابة العامة.





وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص هم: رضا محمد أحمد، 46 سنة، ومنة فتح الباب عبد العزيز، ٤٢ سنة، وحبيبة رضا محمد ١٠ سنوات، ومحمود يوسف ذكي، ٣١ سنة، جميعهم يقيمون حي العمرانية بمحافظة الجيزة، ورجب خليفة أحمد، 27 سنة، مقيم بني مزار بالمنيا، وأصيب هشام رمضان، ٢٥ سنة، عامل، مقيم البحيرة، بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالوجه.





وبمعاينة آثار الحادث بمعرفة قوة تأمين الطريق بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، تبين وقوع الحادث إثر انقلاب السيارة ورفعت معدات المرور آثار الحادث من الطريق، وقامت بإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.





وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث، وصّرحت بدفن جثث المتوفين عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.





توزيع الأدوية على 5199 من المخالطين لمصابي كورونا





وفي سياق منفصل أعلنت محافظة بني سويف عن توزيع الأدوية على 5199 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.



