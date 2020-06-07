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شاهد.. أول ظهور لدينا حويدق بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:13 ص
دينا حويدق
دينا حويدق
هبة أحمد


عرضت حلقة مساء أمس من برنامج "It’s Show time" على قناة "cbc"، وتم بث الحلقة من المنزل، وشهدت الحلقة أيضًا أول ظهور دينا حويدق بعد إصابتها بفيروس كورونا، والبرنامج يقوم بتقديمه كلا من مها الصغير ودينا حويدق.

وحرصت دينا خلال البرنامج على طمأنه الجمهور على حالتها الصحية، مُشيرة أن الأعراض التي تشعر بها بسيطة،و أنها ستقوم بإجراء مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

ودارت الحلقة عن الحديث عن مشوار الفنان الراحل حسن حسني، من خلال لقاء مع الفنان هاني رمزي الذى روى كواليس عملهما سويًا، والذكريات والمواقف التي جمعتهما.

وحلت أيضًا الفنانة صابرين ضيفة على البرنامج، عبر Skybe، لتتحدث عن كواليس مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80".
شاهد.. أول ظهور لدينا حويدق بعد إصابتها بفيروس كورونا
شاهد.. أول ظهور لدينا حويدق بعد إصابتها بفيروس كورونا

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