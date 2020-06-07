رئيس جامعة القاهرة يوافق على تعيين 129 طبيبا بالمستشفيات الجامعية

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 129 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 5 سنوات كحد أقصى.

يذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة سبق وأن أعلنت منتصف أبريل الماضي بجريدتي الأهرام والجمهورية، عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري، وذلك بدلًا من الوظائف التي ستخلو في منتصف مايو، وقد تقدم لشغل الوظائف المعلنة 311 طبيبًا وتمت المفاضلة بين جميع المتقدمين على أساس المجموع التراكمي وانتهت بترشيح 129 طبيبًا.

تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



