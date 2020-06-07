Advertisements

رئيس جامعة القاهرة يوافق على تعيين 129 طبيبا بالمستشفيات الجامعية

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 129 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 5 سنوات كحد أقصى.

يذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة سبق وأن أعلنت منتصف أبريل الماضي بجريدتي الأهرام والجمهورية، عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري، وذلك بدلًا من الوظائف التي ستخلو في منتصف مايو، وقد تقدم لشغل الوظائف المعلنة 311 طبيبًا وتمت المفاضلة بين جميع المتقدمين على أساس المجموع التراكمي وانتهت بترشيح 129 طبيبًا.

تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

بعد رفض الإسماعيلي رحيل نجمه.. الأهلي يعيد حساباته إلى الطاهر

منذ أقل من ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 14 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ ساعة و 23 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من فاروق جعفر بعد نشر قيمة عقد نجله مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يغري موليكا براتب ضخم

منذ 37 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين