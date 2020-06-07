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الهند تسجل 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الهندية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 9.97 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن، 246628 حالة.

 

وانتقلت الهند بهذا الشكل إلى المركز الخامس في العالم من حيث عدد الحالات، وسبقت إسبانيا وإيطاليا، بحسب ما ذكرت جامعة "جونز هوبكنز".

  

وفي وقت سابق، كشفت الصحة الهندية، أن عدد الحالات المسجلة للمصابين بمرض كوفيد-10، بلغ 236657 حالة (الزيادة في يوم واحد أكثر من 9.8 ألف)، وفي يوم الجمعة السابق – 226770 حالة (الزيادة في اليوم أكثر من 9.8 ألف).

 

وأكدت الصحة الهندية، وجود 120406 أشخاص قيد العلاج في الهند، وإلى أنه تعافى من المرض 119292 شخصا (5220 شخصا خلال اليوم)، وتوفي بسبب الفيروس 6929 شخصا (287 شخصا خلال اليوم).

 

وكانت وزارة الداخلية الهندية، أعلنت عن تمديد نظام العزل في بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد حتى 30 يونيو، وتم تخفيف القيود في المناطق التي شهدت تحسنا في الوضع الوبائي. وحددت الداخلية الهندية ثلاث مراحل للخروج من نظام العزل.

 

وحسب المرحلة الأولى، التي ستبدأ في 8 يونيو، سيتم فتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق. وخلال المرحلة الثانية، التي ستبدأ في يوليو، سيسمح بعمل المدارس والمؤسسات التعليمية بالاتفاق مع السلطات المحلية. وخلال المرحلة الثالثة، التي لم يتم تحديد موعدها، سيتم استئناف الرحلات الجوية الدولية، وعمل المترو وقاعات السينما وأحواض السباحة والمسارح والمقاهي، وسيسمح بالاجتماعات الجماعية.

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