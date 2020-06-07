"التضامن": دعمنا البعد الاجتماعي آخر 6 سنوات بتوجيهات السيسي

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزارة كان لها دور كبير في تحسين البعد الاجتماعي للمواطنين خلال آخر 6 سنوات، وذلك بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع.





وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم بالتعاون مع بنك ناصر، وصندق تحيا مصر، أطلقوا برنامج مستورة والذي استفاد منه آلاف الأسر، كما تم إطلاق مبادرة "2 كفاية" والذي يستهدف أكثر من مليون سيدة يحصلن على دعم "تكافل وكرامة" وهن في سن الانجاب.



