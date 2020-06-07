تحديث أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2020 خلال التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعد تراجعها أمس بقيمة 7 جنيهات، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو765 جنيها للجرام، وذلك نتيجة لعدم استقرار اسعار الذهب على المستوى والعالمي ونتيجة ارتفاع الدولار بالسوق المصرفى.





أسعار الذهب اليوم





عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6120 جنيها

أوقية الذهب 1680 دولار

استقرت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها أمس للتتراجع بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة الماضية بضغط من تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، ووسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي.









ويأتي الهبوط في أسعار المعدن النفيس وسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يقلص شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة.





وابتعد المستثمرون عن حيازة الذهب لصالح الأصول الخطرة، حيث تسير الأسهم الآسيوية على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من 8 أعوام، كما أن سوق الأسهم الأمريكية تواصل الصعود.





وبحلول الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 2 بالمائة إلى 1692.20 دولار للأوقية ليفقد نحو 35 دولاراً من قيمته.









كما هبط سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 31 دولار مسجلاً 1682.83 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 96.885.







