مصر تفوز بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي : إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية، من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في 5 مجالات هي: (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و(الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعى والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).





وأضافت الوزيرة، في بيان اليوم الأحد، أن الجائزتين في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.



