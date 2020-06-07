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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 7 يونيو 2020 في سوق العبور

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر

أسعار الخضراوات اليوم 

استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 6-6-2020،  في ظل الارتفاع الذي يشهده الليمون نظرا لظروف فيروس كورونا والاقبال الكبير عليه، فبحسب النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، شهدت أسعار الليمون شهدت قفزة كبيرة بقيمة 15جنيه للكيلو في الأسواق، ليرتفع من 15 لـ30 جنيه، في أكبر زيادة له منذ سنوات، بسبب فيروس كورونا وتكالب والمواطنين على شراء الليمون للوقاية من الإصابة بالفيروس الذى انتشر مؤخرا في كل محافظات مصر.

وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة ارتفعت لمليوني و770 ألف طن منذ بداية التصدير ويتوقع زيادة صادرات مصر خلال 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كورونا.


وأضاف " العطار"، في تصريحات صحفية، أن صادرات الموالح في المركز الأول والبطاطس في المركز الثاني، واحتل البصل المركز الثالث، استطاعت مصر فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال رغم المنافسة من إسبانيا، ما نزال فى المركز الأول في تصدير الموالح، ونصدر 1.8 مليون طن في السنة

أسعار الخضراوات اليوم الأحد

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 30 جنيها، فيما سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.


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