عمدة هيوستن الأمريكية: نحتاج إلى مزيد من ضباط الشرطة

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في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يدعو المتظاهرون إلى تجريد الشرطة الأمريكية من التمويل ومن السلاح.



لكن طلب سيلفستر تورنر، عمدة هيوستن، تكساس، العكس في وقت سابق من هذا الأسبوع – حيث قال "أننا في الواقع بحاجة إلى مزيد من قوات الشرطة".



وقال في بيان بالفيديو "نحتاج إلى مزيد من ضباط الشرطة.. معظم الناس في مجتمعنا يقولون أننا بحاجة إلى المزيد."



"إنها ليست مسألة العدد أو عدم التمويل. ما يريده الناس ويستحقونه هو عمل الشرطة الجيد - إنهم يريدون ضباط شرطة يدركون أن كل شخص وكل مجتمع مهم. الجميع بحاجة إلى الاحترام. لذا يريدون الشرطة جيدة. يريدون المساءلة. ويريدون نظاما يمكنهم أن يؤمنوا به. هذا هو المهم ".



كما أدلت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز ببيان مماثل هذا الأسبوع. وقالت "نحن بحاجة إلى الشرطة في شوارعنا. نحتاجهم في مجتمعاتنا.. لا يمكننا السماح لهذه الجهات السيئة أن تلقي بظلالها على الشراكة التي من المفترض أن تكون لدينا مع أقسام الشرطة."

