Advertisements

رامز جلال يشارك جمهوره بفيديو لـ أطفال يرقصون على تتر "رامز مجنون رسمي"

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يحرص الفنان رامز جلال على التواصل مع محبيه بشكل دائم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر رامز جلال مقطع فيديو جديد له، وظهر فيه أطفال صغار من محبيه وهم يرقصون على تتر برنامجه" رامز مجنون رسمي" الذى عُرِضَ في السباق الرمضاني الماضي.

وعلق رامز جلال على الفيديو قائلاً حبايب قلب المجنون رسمي، ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ".

تدور فكرة برنامج" رامز مجنون رسمي" على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، وهو من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يغري موليكا براتب ضخم

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من فاروق جعفر بعد نشر قيمة عقد نجله مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 8 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

بعد رفض الإسماعيلي رحيل نجمه.. الأهلي يعيد حساباته إلى الطاهر

منذ أقل من ساعتين

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين