رامز جلال يشارك جمهوره بفيديو لـ أطفال يرقصون على تتر "رامز مجنون رسمي"

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يحرص الفنان رامز جلال على التواصل مع محبيه بشكل دائم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر رامز جلال مقطع فيديو جديد له، وظهر فيه أطفال صغار من محبيه وهم يرقصون على تتر برنامجه" رامز مجنون رسمي" الذى عُرِضَ في السباق الرمضاني الماضي.



وعلق رامز جلال على الفيديو قائلاً حبايب قلب المجنون رسمي، ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ".



تدور فكرة برنامج" رامز مجنون رسمي" على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، وهو من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.