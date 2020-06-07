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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-6-2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر

سجلت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد 7 -6-2020،  مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك استقرار، بعدما كان قد شهد ارتفاعات طفيفة الأسبوع الماضي وصلت به إلى مستويات 16 جنيه أول مرة منذ منتصف ديسمبر الماضي.


أسعار الدولار اليوم في البنوك


وسجل سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد 7-6-2020 في  بنكي الأهلي ومصر 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع، وفي بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولي  سجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي حقق 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي أداء قويا منذ بداية 2020 إذ ارتفع أمام 17 عملة من أصل 22 عملة، فيما سجل ارتفاعا على أساس سنوي أمام 13 عملة.


وسجل الدولار ارتفاعا منذ بداية العام مقابل ست عملات (تشكل أكثر من ثلث الـ العملات الـ 17) بنسبة تفوق الـ 10 في المائة، بصدارة الريال البرازيل الذي ارتفع الدولار أمامه 27.4 في المائة.

وثانيا جاء الجنيه السوداني الذي ارتفع الدولار أمامه 22.2 في المائة، ثم الليرة التركية 13.8 في المائة، والروبل الروسي 11 في المائة.


وفي الترتيب السابع حلت الروبية الهندية، إذ ارتفع الدولار الأمريكي مقابلها 6 في المائة، ثم البات التايلندي 5.7 في المائة، وتاسعا الجنيه الاسترليني 5 في المائة، وعاشرا الوون الكوري 4.7 في المائة.


الدولار الكندي جاء في المركز الحادي عشر، إذ ارتفع الدولار أمامه 3.9 في المائة، ثم الزلوتي البولندي 3.4 في المائة، ثم اليوان الصيني 1.9 في المائة، والجنيه المصري 1.2 في المائة، والدولار الأسترالي والين الياباني بنحو 0.6 في المائة لكل منهما، وآخر العملات التي ارتفع الدولار أمامها الدونغ الفيتنامي بنسبة نمو قدرها 0.4 في المائة.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام خمس عملات، وهي الكرونة السويدية 1.8 في المائة، ثم الفرنك السويسري 1.0 في المائة، واليورو 1 في المائة، والدولار التايواني 0.4 في المائة، والروبية الإندونيسية 0.1 في المائة.


أما من حيث الأداء السنوي، فارتفع الدولار الأمريكي أمام 13 عملة، أولها البيزو الأرجنتيني 54.1 في المائة، ثم الريال البرازيلي 29 في المائة، والجنيه السوداني 22.2 في المائة، والبيزو المكسيكي 14.8 في المائة، والليرة التركية 11.4 في المائة.

 



 

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