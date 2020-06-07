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وفيات كورونا حول العالم تقترب من 400 ألف وحالات الشفاء تتجاوز 3 ملايين

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

 

وكشفت الجامعة الأمريكية، أن عدد الإصابات خلال اليوم الماضي ارتفع بواقع 126,3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفا، وفي روسيا 458 ألفا، وفي بريطانيا 286 ألفا، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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