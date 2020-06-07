بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. كريم قاسم يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على جوجل

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تصدر الفنان كريم قاسم مركزًا مُتقدمًا ضمن في قائمة الأكثر بحثًا على موقع"جوجل"، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.



وأكدت مصادر مقربة من الفنان كريم قاسم تؤكد عدم مغادرته منزله في القاهرة منذ شهر ونصف، وهو حاليًا في مرحلة الشفاء من فيروس كورونا.



كما تداولت بعض الأخبار التي تزعم سفره للجونة في إجازة عيد الفطر وحضوره إحدى الحفلات هناك مع مجموعة من أصدقائه الفنانين، وهو ما نفاه المصدر.





والجدير بالذكر أن كريم قاسم خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى.