متظاهروا نيويورك: "لن ندع العنصرية تنتصر بعد الآن"

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في نيويورك، كان المحتجون يتجمعون في حشود كبيرة حتى بعد بدء حظر التجول على مستوى المدينة.



وقال متظاهر يدعى باريس لمراسل سي إن إن في قرية غرينتش في مانهاتن: "اسمع، احتجاجنا سلمي. لا يوجد سبب للقبض علينا لأننا مسالمين".



"أنت لا ترى نهبًا، لا ترى أعمال شغب... حقيقة أنهم يفرضون حظر التجول في الساعة 8 مساءً، هي انهم يحاولون السيطرة علينا. ليس لديهم هذا الحق في السيطرة علينا. إذا أردنا التحدث، إذا أردنا أن نسير، لا يجب أن نكون صامتين ".



وقاد باريس بعض المتظاهرين وحثهم على البقاء مسالمين وعلى مقربة من بعضهم البعض. وصاح الحشد قائلًا: "متحدون، لن يُهزم الشعب أبدًا".



وقال باريس "إذا كنت تشاهد الآن، أريدك أن تدرك أينما كنت الآن، لديك صوت.. يمكنك التحدث. حياة السود مهمة. لست مضطرا لترك سيادة التفوق الأبيض بعد الآن. لست مضطرا لترك العنصرية النظامية تنتصر بعد الآن."



