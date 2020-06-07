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الأهلي يغري موليكا براتب ضخم

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:30 ص
موليكا
موليكا
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الأهلي قاموا بإغراء جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي وذلك من أجل إقناعه باللعب للفريق الأحمر في الموسم المقبل خاصة بعد أن تلقى نجم مازيمبي العديد من العروض مؤخرًا.

وعرض مسئولو الأهلي على موليكا الحصول على 800 ألف دولار كراتب سنوي وذلك بعد أن تلقى عروض مغرية أبرزها من ناديين بلجيكيين وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية توأمة مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع موليكا مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة وهو الأمر الذي لا يتوفر في حال تم بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

ويخطط مسئولو الأهلي لإنهاء صفقة موليكا من أجل تدعيم خط هجومه خاصة بعد أن نال إعجاب إدارة النادي عقب إحرازه 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين كما صنع 4 أهداف.

وأشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بقدرات نجم مازيمبي وذلم عقب مشاهدة العديد من المباريات له.

ويرحب موليكا نجم مازيمبي الكونغولي بالانتقال إلى الأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلي عن نجمها ويحاول مسئولو الأهلي إقناع إدارة مازيمبي بالتراجع عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للأهلي لكون المارد الأحمر يعتبر واحد من أهم منافسي مازيمبي على صعيد القارة السمراء.

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موليكا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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