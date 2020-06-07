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موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:30 ص
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
يواصل نادي برشلونة تحضيراته لعودة بطولة الدوري الإسباني مرة أخرى، بعد توقف دام لاكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" قد حددت موعد 12 يونيو لعودة بطولة الدوري الإسباني مرة أخرى، بعد الإتفاق مع الحكومة الإسبانية والإتحاد الإسباني لكرة القدم.

وسيستأنف برشلونة المتصدر مشوار الليجا مرة أخرى من ملعب "إيبيروستار" الخاص بنادي مايوركا، لمواجهة الفريق المحلي في الجولة 28 من البطولة.

ترتيب برشلونة ومايوركا
يحتل برشلونة مقدمة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة من 27 مباراة، حققها الفريق من الفوز في 18 لقاء والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 5 مباريات، سجل الفريق 63 هدفاً وسكنت شباكه 31 هدفاً، وهو صاحب أقوى هجوم في البطولة.

بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة، حققها الفريق من 7 انتصارات و4تعادلات و16 هزيمة، وهو أكثر الفرق تعرضاً للهزيمة في الليجا، سجل الفريق 28 هدفاً وسكنت شباكه 44 هدفاً.

موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة
وستقام المباراة يوم السبت 13 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

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