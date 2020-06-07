ازدياد حدة المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين في "بورتلاند" الأمريكية

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قالت الملازمة تينا جونز في بيان بالفيديو على تويتر، إن الساعة تقترب من 11 مساءً وهناك احتجاجان رئيسيان في بورتلاند بولاية أوريغون.



يوجد مجموعة واحدة، يبلغ عددها عدة آلاف، في حديقة ايرفينغ. كما توجد مجموعة أخرى عند تقاطع بالقرب من مركز العدالة، حيث أقامت الشرطة سياجًا. يقف المتظاهرون والشرطة الآن على جانبي الجدار.



وقالت جونز إن بعض المتظاهرين شوهدوا يوزعون الألعاب النارية ويستخدمون المرايا لعكس الأضواء الكاشفة عند الشرطة، محذرة من أن الوضع يتطور بسرعة.



وقالت إدارة الشرطة على تويتر: "الحشد يلقي مقذوفات على الشرطة. ننصحهم بالتوقف عن ذلك والتوقف عن العبث بالجدار. لا نريد إشراك الحشود. نريد الليلة أن تكون سلمية".



وفي وقت سابق من اليوم، وجه عمدة بورتلاند قائد الشرطة بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود "ما لم يكن هناك تهديد خطير وفوري لسلامة الأرواح، ولا يوجد بديل آخر لتشتيتهم".

