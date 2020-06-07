Advertisements

بايرن ميونخ يفقد نجميه أمام مونشنجلادباخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:57 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أكد نادي بايرن ميونخ الألماني أن نجميه توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي لن يكونا متواجدين في مباراة حسم لقب الدوري الألماني أمام بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع القادم.

وقال بايرن عقب الفوز 4-2 على باير ليفركوزن السبت، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.

وقبل أربع جولات من النهاية يتصدر بايرن الدوري بفارق سبع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف السبت ثم فاز حامل اللقب على مونشنغلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى.

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا كان أحدثها للمهاجم البولندي السبت.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي بعد التوقف في مارس بسبب جائحة كوفيد-19.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف ليفاندوفسكي مولر ليفاندوفسكي بايرن ميونخ

أخبار تهمك

أول تعليق من فاروق جعفر بعد نشر قيمة عقد نجله مع الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 12 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض الإسماعيلي رحيل نجمه.. الأهلي يعيد حساباته إلى الطاهر

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. ليفربول يجهز راتب ضخم لتجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 13 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ أقل من ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يتلقى هزيمة قاسية أمام مونشنجلادباخ

بوروسيا مونشنجلادباخ ينفرد بوصافة الدوري الألماني

أهداف مباراة - بوروسيا مونشنجلادباخ 1 × 5 بايرن ميونخ

ترتيب الدوري الألماني عقب نهاية اليوم السبت.. بايرن ميونخ يفقد الصدارة

البرنامج الكامل لمباريات بايرن ميونخ خلال شهر ديسمبر

عاجل .. بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم خليفة نوير

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين