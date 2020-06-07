كريم قاسم يعلن إصابته بفيروس كورونا: "بقالي شهر ونص عازل نفسي"

كشف الفنان كريم قاسم، اليوم الأحد الموافق 7/6/2020، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تكون الإصابة لا تتعلق بحفل مسلسل "لما كنا صغيرين" بالجونة.





ونفى كريم قاسم ما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل إقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين"، وقال كريم قاسم: "بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً".





وفي سياق متصل، قالت مروة الصاوي مديرة أعمال كريم قاسم، إن إصابته بفيروس كورونا ليس لها أي علاقة بحفل الجونة من قريب أو بعيد، مشيرة إلى أنه سوف ينشر فيديو غدًا على السوشيال ميديا ليحكي قصته مع المرض.





جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين" مع النجوم ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي 2020.