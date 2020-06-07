تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع نجم الأهلي

يرغب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف إنبي، في معرفة مصيره مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.





لذا قام اللاعب بإجراء عدة اتصالات مع مسئولي الأهلي، لمطالبتهم بحسم موقفه بشكل نهائي، خاصة في ظل تلقيه عروض من جانب الدوريات الخليجية على رأسها الاتفاق السعودي، بعدما ظهر بشكل لافت مع فريق إنبي، بالموسم الحالي.





مهاجم الأهلي المعار تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لمناقشة عرض الاتفاق وتفاصيله، من أجل حسم موقفه سواء بالموافقة على العرض أو عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي.





ويدرس السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمر اللاعب وعودة عدد من المعارين خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه حسب رغبة لجنة التخطيط بالأهلي للتخفيف من الأعباء المالية في ظل جائحة كورونا.





جدير بالذكر أن محمدشريف كان تم إعارته إلى صفوف إنبي مع بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.





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من جانبه، يريد نادي المقاولون العرب، الحفاظ على خدمات أحد نجوم الفريق الأول خلال الموسم المقبل، وعدم السماح له بالإنتقال للأهلي أو الزمالك في الفترة القادمة.

وكشف محمد عادل، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات صحفية، أنه يحذر نجم الفريق طاهر محمد طاهر، من الإنسياق وراء الشائعات التي تربطه بالانتقال للأهلي أو الزمالك.

وقال عادل في مقابلة صحفية: "طاهر محمد طاهر لن يلعب داخل مصر إلا لنادي المقاولون العرب، ولن ينتقل للأهلي أو الزمالك".

وتابع: "إدارة المقاولون العرب وعدت طاهر بالسماح له بالإحتراف في أوروبا، وظروف توقف النشاط الكروي تسبب في تأجيل الأمر".

ودخل طاهر في دائرة اهتمامات الأهلي مجدداً، حيث تعده إدارة الأهلي كبديل أول للنجم الدولي رمضان صبحي، إذا تعثرت مفاوضات ضمه من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وغاب طاهر عن معظم مباريات الموسم الجاري بسبب الإصابة، حيث اقتصرت مشاركاته على 6 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً.

من ناحية أخرى، اتفقت إدارة الفريق على التجديد لثنائي الفريق، محمود أبو السعود حارس المرمى، والمدافع محمد سمير.



