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ترامب يتوجه بالشكر للحرس الوطني والشرطة في واشنطن

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاحتجاجات في واشنطن العاصمة، قائلا "لقد كان هناك حشد أصغر بكثير في العاصمة مما كان متوقعًا. يقوم الحرس الوطني والخدمة السرية وشرطة العاصمة بعمل رائع. شكرًا لكم!".

وقد قال مراسل CNN أليكس ماركود، من موقع CNN، إن عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في العاصمة اليوم، فيما يبدو أنه أكبر تجمع في المدينة منذ وفاة فلويد.

بقيت الأمور سلمية طوال اليوم، مع عدم الإبلاغ عن اشتباكات مع الشرطة. مما يعكس الطبيعة الأكثر سلمية للاحتجاجات، ولا يوجد حظر تجول الليلة.

كان هناك أيضًا وجود أقل للشرطة بشكل كبير، في تناقض حاد مع الأسبوع الماضي، عندما اقتحمت قوات الحرس الوطني والوكالات الفيدرالية المدينة. وفي وقت سابق اليوم، قال قائد الحرس الوطني DC لشبكة CNN إن الآلاف من القوات الخارجية يمكن أن تبدأ في مغادرة المدينة في أقرب وقت يوم الاثنين.

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