مستشار الرئيس يبرئ المرضى النفسيين من العنف.. ويكشف مفاجأة

انتقد الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، الصورة السيئة المتداولة عن المرضى النفسيين، والترويج بأن سلوكهم عنيف، قائلا: "الناس دول غلابة جدا، والعنف عندهم قليل".





وشدد "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على ضرورة تصحيح هذه الصورة غير الدقيقة عنهم، فضلا عن ضرورة إزالة وصمة المرض النفسي، وتهميش المرضى النفسيين.





وقال: إن المرض النفسي هو خلل في كيمياء المخ، وليس له علاقة بالأسياد، أو الجن، أو السحر، أو نقص الإيمان، كاشفا عن أن 85% من جرائم القتل والعنف يقوم بها الأسوياء، لافتا إلى أن المستشفيات الخاصة والعامة ترفض دخول مريض النفسي المصاب بكورونا، لأنه عنيف.



