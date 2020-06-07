محامي محمد الشرنوبي يكشف حصوله على حكم ببطلان وقفه عن الغناء

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كشف برنامج "ET" بالعربي عن حصول النجم الشاب محمد الشرنوبي علي حكم بطلان وقفه عن الغناء



وأوضح حسام لطفي محامي الشرنوبي للبرنامج إن قرار المحكمة الذي صدر لصالح الشرنوبي ببطلان قرار وقفه عن الغناء، الذي استمر 6 شهور.



وأضاف: "القرار تبين أنه باطل، خلال الفترة السابقة على التصالح، ومن حق الشرنوبي أن يطالب بالتعويض عن هذه الفترة".



جدير بالذكر أن الشرنوبي قد تم منعه سابقا من إقامة الحفلات والغناء بسبب الخلاف بينه وبين سارة الطباخ .



وفي سياق منفصل يشارك الشرنوبي في مسلسل "ليه لا" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تاجيله.

