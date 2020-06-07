تعافي 16 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفيات عزل الدقهلية (صور)

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، خروج 16 متعافيا، من الحجر الصحي بتمى الأمديد والمدينة الجامعية.





وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى خروج 19 حالة بعد تحول نتائجهم من إيجابي كورونا إلى سلبي، ويتم متابعتهم بالعزل المنزلي عن طريق فرق الطب الوقائي سواء بالدقهلية أو بمحافظاتهم.





ونوه بأنه تم شفاء وتعافي 280 حالة من محافظة الدقهلية من بداية الجائحة حتى اليوم من أصل 480 حالة إيجابي.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أن المتبقي من المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات عزل الدقهلية 200 حالة منهم 50 وفاة في ثلاث شهور ونصف من أصل 1200 على مستوى الجمهورية ويصبح إجمالي المصابين الفعلي 150 حالة.





وأردف أن المصابين موزعين بالتساوى ما بين مستشفيات الحجر 50 ومستشفيات الفرز 50 والعزل المنزلي 50.





ونوه وكيل صحة الدقهلية بأن المحافظة لا تزال في المنطقة الآمنة بفضل الله ثم جهود الفرق الطبية التي تبذل الغالي والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائي وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين في هذا البلد.





وأهابت صحة الدقهلية بالمواطنين بالالتزام باتباع الإرشادات الطبية من وزارة الصحة.



