Advertisements
تعافي 16 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفيات عزل الدقهلية (صور)
الأحد 07/يونيو/2020 - 08:31 ص
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، خروج 16 متعافيا، من الحجر الصحي بتمى الأمديد والمدينة الجامعية.
وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى خروج 19 حالة بعد تحول نتائجهم من إيجابي كورونا إلى سلبي، ويتم متابعتهم بالعزل المنزلي عن طريق فرق الطب الوقائي سواء بالدقهلية أو بمحافظاتهم.
ونوه بأنه تم شفاء وتعافي 280 حالة من محافظة الدقهلية من بداية الجائحة حتى اليوم من أصل 480 حالة إيجابي.
وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أن المتبقي من المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات عزل الدقهلية 200 حالة منهم 50 وفاة في ثلاث شهور ونصف من أصل 1200 على مستوى الجمهورية ويصبح إجمالي المصابين الفعلي 150 حالة.
وأردف أن المصابين موزعين بالتساوى ما بين مستشفيات الحجر 50 ومستشفيات الفرز 50 والعزل المنزلي 50.
ونوه وكيل صحة الدقهلية بأن المحافظة لا تزال في المنطقة الآمنة بفضل الله ثم جهود الفرق الطبية التي تبذل الغالي والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائي وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين في هذا البلد.
وأهابت صحة الدقهلية بالمواطنين بالالتزام باتباع الإرشادات الطبية من وزارة الصحة.
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا