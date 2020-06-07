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ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:23 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر داخل الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق الأبيض أعرب عن ترحيبه بتجديد عقده مع الزمالك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي الأبيض المتمثلة في أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف عضوي مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم إلى التواصل المستمر مع النجم التونسي وخاصة أن العديد من الأندية الأوروبية والخليجية أعلنت عن رغبتها في التعاقد معه وهو ما جعل مسئولي الزمالك متخوفين من ذلك وكانت المفاجأة أن فرجاني ساسي رحب بالاستمرار ولكنه طلب زيادة عقده من الناحية المادية.

وقام مسئولو الزمالك بنفي الأنباء التي ترددت عن طلب التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق في الحصول على 50 مليون جنيه مقابل تجديد عقده مع النادي الأبيض.

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