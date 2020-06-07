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بعد رفض الإسماعيلي رحيل نجمه.. الأهلي يعيد حساباته إلى الطاهر

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:19 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد الدمتناوي


يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدعيم صفوفه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أحمد فتحي لاعب الأهلي رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، وأعلن انتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "قوون" السودانية، فإن أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السودان، عاد بقوة لحسابات الأهلي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن نادي الإسماعيلي هو السبب في عودة الطاهر إلى حسابات الأهلي مرة أخرى، بعد رفضه رحيل نجمه.

وأشارت الصحيفة، أن الإسماعيلي رفض رحيل باهر المحمدي إلى الأهلي خلال الصيف المقبل، مؤكدًا أنه لم يوافق على رحيله سوى للاحتراف الخارجي فقط.

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