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نشرة مرور "الفجر".. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:19 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
إيريني صفوت
تشهد الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وشهدت الحركة بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سهولة مرورية، فيما شهدت بعد ذلك انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وشهد نفق الأزهر ظهور سهولة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافات قليلة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

ولكل مواطن يريد الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك عن طريق رقم لوحة السيارة، من خلال موقع وزارة الداخلية، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن موقع إلكتروني خاص بخدمات المرور في مصر، ليتمكن أي مواطن مصري لديه سيارة ويعمل بالقيادة سواء سيارة أجرة أو ملاكي من التعرف على مخالفات المرور من المنزل عن طريق الإنترنت، هذا وبالإضافة إلى إمكانية سداد الفاتورة من خلال الإنترنت، عن طريق خدمة فوري، فهي توفر كافة الطرق السهلة والممكنة من أجل توفير الوقت والمكان على المواطنين من أجل التعرف على الخدمات المقدمة على الإنترنت.

والمواطنون الذين يريدون الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل من خلال الإدارة العامة للمرور، فتتيح لك المرور ذلك من خلال الرابط الرسمي لها، وتسعى إن الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم الحركة المرورية والقضاء على العديد من الأخطاء التي تكون السبب في حدوث كوارث كثيرة وتفقد العديد من أرواح البشر، مما جعل الإدارة العامة للمرور تعمل على تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المرور على المواطنين أبراج اليوم، حيث أنه قد أطلقوا خدمة جديدة تسمح لكل مواطن أن يعرف مخالفات المرور الخاصة به، ويتم هذا من خلال إرسال الرسائل النصية لصاحب السيارة بكل مخالفات المرور التي قام بها.

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