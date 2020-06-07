بي بي سي: ليفربول لن يدخل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة









أشارت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أن يتعاقد مع صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن ليفربول كان من المتوقع أن يعزز صفوفه بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم ابدو رغبتهم بعدم التعاقد مع أي لاعب خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الشبكة، أن ليفربول ارتبط إسمه خلال الفترة الماضية بكل من، تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الألماني، الذي أصبح قريب من تشيلسي، بالإضافة إلى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.



