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بي بي سي: ليفربول لن يدخل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:18 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أن يتعاقد مع صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن ليفربول كان من المتوقع أن يعزز صفوفه بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم ابدو رغبتهم بعدم التعاقد مع أي لاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الشبكة، أن ليفربول ارتبط إسمه خلال الفترة الماضية بكل من، تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الألماني، الذي أصبح قريب من تشيلسي، بالإضافة إلى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

 أشارت الشبكة، أن ليفربول أبدى اهتمامه أيضًا بعثمان ديمبلي، نجم برشلونة بعد اقتراب رحيله عن العملاق الكتالوني.

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