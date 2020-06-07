Advertisements

مهاجم حسنية أغادير يقترب من الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:15 ص
حسنية اغادير
حسنية اغادير
علي خلاف


يخطط مسئولوا النادي الأهلي لحسم صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

كريم البركاوي معروض على الأهلي

تلقى النادي الأهلى، عرضا من أحد شركات التسويق، للتعاقد مع المغربي كريم البركاوي، لاعب فريق حسنية أغادير المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

ويبحث النادي الأهلى عن ضم مهاجم قوي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على وجهة نظر فنية من جانب المدرب السويسري رنيه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لتدعيم هذا المركز، خاصة بعد تجديد رفضه عودة المغربي وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودي.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على إدارة النادى الأهلي ضم كريم البركاوي، حيث أرفق بعض الأسطوانات الخاصة بفيديوهات لمباريات وأهداف اللاعب المغربي مع نادي الحسنية.

الجدير بالذكر أن كريم البركاوي يرتبط بعقد سارٍ مع ناديه المغربي لموسم آخر، حيث سينتهي في صيف 2021.

أخبار تهمك

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ يوم

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 9 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أول الإعلاميين المتعافيين من فيروس "كورونا"

منذ ساعة و 14 دقيقة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين