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أول تعليق من فاروق جعفر بعد نشر قيمة عقد نجله مع الزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:14 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
محمد جمال


علق نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك فاروق جعفر علي ما نُشر أمس عن نجله سيف فاروق جعفر لاعب ناشئين الزمالك، عن انه يتحصل على 6 ملايين جنيه مع الأبيض. 

وقال فاروق جعفر في تصريحاته تليفزيونية عبر قناة "الزمالك" : "ما حدث في الوقت الحالي وخروج عقد سيف جاء من أجل الرد على القناة، ولا يجوز أن يتم استخدام اللاعبين الشباب في عمليات الرد."

وأضاف : "سيف لا يحصل على 6 مليون جنيه، انما يتقاضي 750 ألف جنيه في الموسم إذا استطاع أن يشارك في كافة المباريات."

وتابع : "إذا كان هناك شخص يتكلم عن لاعب في نادي منافس وأنه يتقاضي 6 مليون، فلا يجوز أن يتم الرد عليه بالحديث عن لاعب في ناديه أنه يتقاضي 6 مليون."

واتم : "هناك عدد من اللاعبين أبناء لاعبين قدامي ولهم عقود متقاربة وهو نفس الأمر بالنسبة لكافة العقود الأخرى الخاصة باللاعبين الشباب في الزمالك."

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