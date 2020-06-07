ليس ميسي.. برشلونة يُعلن جاهزية نجم الفريق لعودة الدوري الإسبانى









كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن جاهزية نجم برشلونة لعودة الدوري الإسبانى من جديد والذى توقف خلال شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.





وأعلن لويس سواريز مهاجم برشلونة، تعافيه من الإصابة وجاهزيته لعودة الليحا مرة أخري والتى ستقام اول مباراة لها يوم 11 يونيو القادم.





وسيكون سواريز جاهز لمواجهة البلوجرانا ومايوركا والمقرر إقامتها يوم 13 يونيو القادم بعد عودة الدوري الإسبانى بعد الاصابة الطويلة التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية.



