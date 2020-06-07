Advertisements

ليس ميسي.. برشلونة يُعلن جاهزية نجم الفريق لعودة الدوري الإسبانى

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:13 ص
برشلونة
برشلونة
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن جاهزية نجم برشلونة لعودة الدوري الإسبانى من جديد والذى توقف خلال شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

وأعلن لويس سواريز مهاجم برشلونة، تعافيه من الإصابة وجاهزيته لعودة الليحا مرة أخري والتى ستقام اول مباراة لها يوم 11 يونيو القادم.

وسيكون سواريز جاهز لمواجهة البلوجرانا ومايوركا والمقرر إقامتها يوم 13 يونيو القادم بعد عودة الدوري الإسبانى بعد الاصابة الطويلة التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكان سواريز غاب عن برشلونة منذ يناير الماضي بسبب جراحة فى الركبة، بعد بطولة الكأس والتى حققها ريال مدريد على حساب أتليتكو مدريد.

أخبار تهمك

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 9 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على أول الإعلاميين المتعافيين من فيروس "كورونا"

منذ ساعة و 16 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين