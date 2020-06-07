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يوسف أوباما: الزمالك جاهز لعودة الدوري المصري

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:11 ص
يوسف اوباما
يوسف اوباما
محمد جمال


أكد يوسف أوباما نجم وسط نادي الزمالك جاهزية الفريق لقرار إستئناف بطولة الدوري المصري مؤكدًا أن الفريق مع أى قرار ستتخذه الدولة. 

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك : "نحن مع أي قرار ستتخذه الدولة في عودة النشاط الرياضي بوجه عام وبطولة الدوري بشكل خاص".

وأضاف: "سننفذ قرار الدولة تحت أي طلب، سواء الاستئناف أو إلغاء المسابقة".

وكشف أوباما عن الهدف الأغلي له في مسيرته الكروية، قائلاً : "هدفي في بترو أتلتيكو الأنجولي في الثانية الأخيرة من عمر مباراة في مرحلة المجموعات للكونفدرالية هو الأغلى في مسيرتي الكروية".

وأختتم : "لن أنسى مطلقاً هدفي في بترو أتلتيكو الذي أعادنا من جديد للمنافسة على الكونفدرالية، روح لاعبي الزمالك هي السر وراء أي انتصار يحققه الفريق".

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